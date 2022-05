San Cataldo, grande successo per la festa del Libro

SAN CATALDO – Grande successo e corposa partecipazione il 26 e 27 aprile, alla Villa Comunale di San Cataldo, per la quinta edizione della Festa del Libro, organizzata dall’Amministrazione comunale, con il contributo dell’Assessore Marianna Guttilla in sinergia con la 4’ Commissione Consiliare.

Iil tema della manifestazione è stato dedicato alla pace, da qui il titolo: “Libri in festa, Fiabe per la pace” con uno spunto preso dall’opera della scrittrice Sancataldese Mariella Buono che hapubblicato un libro di fiabe per i bambini ucraini.

La villa comunale, complice la partecipazione delle scuole, si è riempita di colori, cartelloni, palloncini; non sono mancati i, flashmob con canzoni, letture di libri tutti insieme, momenti teatrali e l’intervento di due scrittori sancataldesi Mariella Buono e Roberto Tirrito.