San Cataldo. E’ possibile svolgere attività di volontariato nella Casa di Cura Regina Pacis. Ecco come

SAN CATALDO. Chiunque intenda svolgere attività di volontariato all’interno della casa di cura Regina Pacis potrà farlo. In pratica, chiunque intenda dare il proprio sostegno ed aiuto alle persone bisognose all’interno della Struttura, potrà farlo.

Lo ha reso noto la stessa Casa di Cura che ormai è tra le più rinomate del panorama regionale e nazionale. In questo senso, se si è interessati a fare volontariato presso la Casa di Cura “Regina Pacis”, mettendosi del tutto a disposizione dei pazienti per offrire loro un servizio autonomo e sincero, è possibile contattare la stessa Casa di Cura Regina Pacis via mail all’indirizzo urp@casadicurareginapacis.com.