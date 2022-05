Ripresa la distribuzione idrica a Caltanissetta e San Cataldo. Ecco il piano di distribuzione idrica

E’ ripresa oggi la distribuzione comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Lo ha reso noto Caltaqua. Siciliacque ha riattivato la fornitura idrica ai serbatoi di Caltanissetta e San Cataldo. Ecco il piano distributivo dei prossimi giorni:

San Cataldo

Oggi 12/05/22 zone 2, 5, 6

Domani 13/05/22 zone 3, 4, 6

Dopodomani 14/05/22 zone 1, 5, 6

Seguirà la consueta programmazione

Caltanissetta

Oggi 12/05/2022

Centro Balate , Santa Barbara e Trabonella, h.24 centro storico (strada a foglia) e via Padre Scuderi

Domani 13/05/22

Centro storico S. Anna, Centro Balate, Gibil Gabib, Angeli, viale Amedeo, via Cinnirella, Sanatorio, s. Barbara e in giornata le restanti zone in h.24.