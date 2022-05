Riesi. L’amministrazione Chiantia ha ottenuto finanziamento per apertura di una sezione Pac Infanzia all’asilo comunale

RIESI. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 31.227 euro per l’apertura di una sezione Pac Infanzia all’asilo nido comunale per 16 bambini, che vanno ad aggiungersi ai piccoli utenti della sezione ordinaria. L’attivazione della sezione prevede attività ludiche, ricreative e di integrazione per i bimbi, dalle ore 8 alle 14, per tre mesi (aprile, maggio e giugno).

È già stata espletata dal dirigente comunale dell’area Servizi Amministrativi Giovanni Drogo, la procedura di gara per l’affidamento del servizio, aggiudicato alla cooperativa Amanthea di Caccamo. I genitori dovranno versare la quota di compartecipazione mensile di 250 euro. Il personale della sezione Pac Infanzia è composto da 2 educatori professionali e 2 operatori ausiliari. Il progetto nell’ambito del programma nazionale servizi di cura all’infanzia (PAC), è stato finanziato dal ministero dell’Interno. Il progetto è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Salvatore Chiantia.