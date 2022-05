Nell’ennese Polizia sospende licenza ad un locale

Personale della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di P.S. di Nicosia, ha eseguito il provvedimento per giorni 10 di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S, emesso dal Sig. Questore di Enna, nei confronti di un esercizio pubblico sito in un Comune della Provincia.

Il provvedimento trae origine dall’attività esperita da personale del Commissariato di Nicosia, a seguito di due liti con feriti, avvenute in tempi diversi, tra gli avventori del locale. In particolare, gli Agenti del commissariato di Nicosia, hanno accertato che in data 18 aprile e 08 maggio scorsi, nei pressi del locale destinatario del provvedimento restrittivo, sono avvenuti dei tafferugli tra gli avventori, causandone le lesioni delle persone coinvolte.

Inoltre il Titolare è stato recentemente segnalato alla Procura della Repubblica di Enna per aver somministrato bevande alcoliche a minorenni. Il Questore di Enna, basandosi sulle evidenze investigative emerse, tramite la Divisione P.A.S. della Questura, ha emesso un provvedimento di natura cautelare, tenuto conto che gli episodi verificatesi incidono negativamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini creando, di fatto, turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.