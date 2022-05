Cucinano Ketamina in camper alla Breaking Bad, arrestati dai Carabinieri

Una coppia di giovani, lei 26 anni di Misinto e lui 28 anni di Seregno (Monza), italiani residenti in Brianza, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione di droga. Sono stati colti in flagranza mentre “cucinavano” Ketamina, all’interno di un camper, come Walter White nella serie di successo Netflix ‘Breaking Bad’, non nel deserto del New Mexico ma nei pressi del centro di Seregno.

I carabinieri li hanno scoperti durante un servizio per la prevenzione dello spaccio di stupefacenti. Quando hanno bussato alla porta del mezzo, attirati dall’inconfondibile odore dello stupefacente di matrice olandese, hanno scoperto una vera e propria “centrale operativa dello spaccio”.

Sui fornelli del cucinotto del camper c’era una padella con all’interno la Ketamina, sul tavolo un bilancino di precisione, alcune dosi di cocaina e marijuana e il materiale per il confezionamento delle dosi. Addosso al 28 enne i carabinieri hanno trovato circa mille e trecento euro in contanti. La perquisizione e’ quindi proseguita a casa dei due pusher. Nell’abitazione del ragazzo sono stati recuperati e sequestrati circa 24 mila euro in contanti e un kit narcotest, mentre a casa della ragazza altre dosi di marijuana. Tutti e due sono stati arrestati e portati in carcere.