Concerto nel Plesso “S. Quasimodo” di Vallelunga: bravissimi i ragazzi delle classi 1 – 2 – 3

VALLELUNGA PRATAMENO – Sabato 14 maggio 2022 – Con il concerto dei ragazzi delle classe 1-2-3 del Plesso “S. Quasimodo” di Vallelunga si conclude il modulo PON “Laboratorio di avviamento pratico alla musica” 10.2.A.-FESPON-SI-2021-390. Dopo più di due anni e mezzo di sospensione delle attività di insieme a causa della Pandemia per Covid finalmente gli alunni sono potuti tornare a suonare. La manifestazione rientra tra quelle previste dal Ministero dell’Istruzione-Indire-comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica “La Musica Unisce la scuola” dal 9 al 14 maggio. Gli alunni dopo un lungo silenzio si sono fatti apprezzare da un numeroso pubblico nell’esecuzione di diversi brani tratti da colonne sonore di film (Rocky, James Bond, Il Gladiatore, Here’s To You, brani pop/Rock (The Wall, Senza Luce, La Serenissima) classico moderno (Palladio). Il pubblico entusiasto ha preteso diversi bis.

Assai soddisfatti per il risultato ottenuto sia a livello musicale che di socializzazione l’esperto del modulo prof. Alessandro C. Messina e il tutor prof. Michele A. Farinella che nel corso della manifestazione hanno più volte ringraziato il collaboratore Giuseppe Riggi per la totale disponibilità.

Il Dirigente Scolastico Rita Maria Cumella, particolarmente soddisfatta si è complimentata con tutto lo staff dei progetti PON, con i docenti formatori e tutor, collaboratori scolastici, alunni e famiglie, ed ha precisato che anche attraverso queste attività extracurriculari sono stati raggiunti e superati tutti gli obiettivi prefissati dalla scuola all’inizio dell’anno nell’ambito musicale.