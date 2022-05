Chiuso dai Nas ristorante, 250 kg di cibi contaminati

Oltre due quintali e mezzo di alimenti colorati chimicamente e non a norma per l’igiene, sono stati sequestrati dai carabinieri dei Nas di Milano in un ristorante etnico di Varedo (Monza). Il locale e’ stato sottoposto a chiusura preventiva.

Nel locale, con alti punteggi su tutti i siti di recensioni, a quanto emerso dalle verifiche dei militari, unitamente agli ispettori dell’ATS Brianza, sono stati trovati 250 kg di cibo stoccati in pessime condizioni igieniche, oltre che contaminati da coloranti chimici fuori norma. Al termine del controllo il titolare ha ricevuto una sanzione di circa duemila e seicento euro, e il ristorante e’ stato chiuso. (ANSA).