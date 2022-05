Campofranco. Sindaco annuncia assegnazione al Comune di 9 mila euro da destinare all’asilo nido

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco è risultato beneficiario per l’anno 2022 per quanto riguarda il Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione, cosiddetto decreto “Buona Scuola”, di un finanziamento di € 8.697,46.

Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza che ha rilevato: “Dopo una breve analisi delle necessità di intervento, proprio in base a quanto prevede il decreto “Buona Scuola”, si è deciso di intervenire nella fascia di età 0 – 3 anni, cioè quella dell’utenza dei bambini che frequentano la struttura dell’asilo nido.

Pertanto – ha concluso – l’importo che il nostro comune ha avuto assegnato è stato destinato all’Area Tecnica del comune per gli interventi necessari all’immobile che il personale dipendente della stessa struttura ha segnalato”.