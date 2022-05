Campofranco. Per la riqualificazione del centro storico progetto e finanziamento per 400 mila euro

CAMPOFRANCO. Definito e trasmesso per il relativo finanziamento, il progetto riguardante il secondo e definitivo lotto per la “Riqualificazione del centro storico, Corso Vittorio Emanuele e Fontana della Rinascita” per un importo di 400 mila euro. Dopo il primo lotto che ha visto l’intervento da piazza Crispi per arrivare all’incrocio con la via Pile (edicola), adesso il progetto e la richiesta del relativo finanziamento per il completamento del “cuore” di Campofranco.

“Il luogo di riqualificazione, che al momento risulta essere uno spazio pubblico poco definito, acquista, attraverso la proposta progettuale complessiva, un’immagine più chiara, grazie al miglioramento dell’estetica dei luoghi, della funzionalità e fruibilità degli spazi”, ha rilevato il sindaco Pitanza.

Scopo del progetto generale è quello di trasformare visivamente, in particolare con il ridisegno della pavimentazione a partire dalla piazza Crispi, l’intero tratto oggetto dell’intervento, soprattutto piazza Vittorio Veneto e le relative pertinenze in un luogo piacevole dove tutti i cittadini di Campofranco possano stare e trascorrere del tempo libero. Sono già in atto gli interventi per l’eliminazione dei pericoli esistenti e la messa in sicurezza della zona.