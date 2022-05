CAMPOFRANCO. Al via i lavori di messa in sicurezza di Contrada Pezza Grande nelle sue parti necessarie di intervento per la sicurezza e incolumità degli automobilisti e soprattutto dei cittadini. Un intervento che il Responsabile dell’area Tecnica Ing. Di Giuseppe, su precisa indicazione della Giunta Comunale, sta concludendo nel suo affidamento per opere di ingegneria e di effettivo inizio dei lavori per un importo complessivo di circa 25 mila euro.

L’intervento – come ha spiegato il sindaco Pitanza – consisterà nel livellamento del manto stradale, in parte ondulato anche per la presenza di radici degli alberi che hanno fatto alzare e abbassare il manto, di caditoie che necessitano anch’esse di livellamento e pulizia, sistemazione e miglioramento del verde pubblico esistente e quant’altro necessario per riportare la percorribilità della zona e una sua migliore vivibilità.

Continuano intanto gli interventi per ripristinare i manti stradali più bisognevoli di intervento: dopo la Contrada Sparaci Parrini con 5 corpi abitativi (palazzine) e circa 30 famiglie che vi abitano riportata a nuovo poco tempo fa, adesso un altro intervento: 3 corpi abitativi e con circa 20 famiglie che vi risiedono. In entrambi i siti, un bravo e un grazie va agli abitanti che con spirito di appartenenza sociale e senso del dovere civico, collaborano con l’amministrazione comunale nel mantenimento del sito. L’intervento, in concomitanza con la nuova denominazione della strada che da “Contrada Pezza Grande” prenderà il nome di “Via Paolo Borsellino”.