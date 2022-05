Caltanissetta. Oggi gran festa per le nozze di diamante dei coniugi nisseni Giuseppe Lo Maglio e Maria Termine

CALTANISSETTA. Sessanta e non dimostrarli. Sono gli anni di matrimonio che oggi hanno festeggiato i coniugi nisseni Giuseppe Lomaglio e Maria Termine.

Nozze di diamante all’insegna della semplicità e dell’amore, gli ingredienti che hanno da sempre caratterizzato le loro vite unite da quel si pronunciato sessanta anni fa presso la Chiesa Santa Croce a Caltanissetta.

Un si che oggi è stato ribadito, a distanza di sessanta lunghi anni, con lo stesso amore e la stessa voglia di quel giorno del 1962. La coppia nissena ha rinnovato la propria promessa di amore davanti a Dio e alla sua famiglia. Una famiglia con quattro figlie (Mary, Rosy, Sabina e Sonia), sette nipoti (Ilenia, Marco, Noemi, Claudio, Andrea, Giulia, Matteo) e tante belle gioie che hanno caratterizzato la loro vita insieme.

La celebrazione del rito di rinnovo della promessa matrimoniale presso la Chiesa San Marco a Caltanissetta ha costituito il culmine di una piccola grande festa per una famiglia che, nella semplicità degli affetti e della condivisione di valori e sentimenti, è riuscita a costruire un percorso lungo sessant’anni regalandosi un diamante in grado, ieri come oggi, di brillare grazie alla luce del suo amore.