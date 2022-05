Caltanissetta, Messina Denaro: slitta al 22 giugno processo per stragi

Slitta al 22 giugno, con la riapertura dell’istruttoria dibattimentale, il processo in Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta nei confronti di Matteo Messina Denaro accusato di essere stato tra i mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, oggi ha emesso un’ordinanza per riaprire l’istruttoria. Nell’udienza fissata per il 22 giugno, sara’ chiamata a deporre in aula un perito che riferira’ sulle trascrizioni fatte su una conversazione ambientale. Il superlatitante, nell’ottobre del 2020 in primo grado venne condannato all’ergastolo. Capo della mafia trapanese, Messina Denaro, ricercato dal 1993, e’ ritenuto uno dei responsabili della linea stragista di Cosa nostra imposta dai corleonesi di Toto’ Riina con il quale, avrebbe pianificato negli anni ’90 l’azione stragista contro le Istituzioni.

La primula rossa di Castelvetrano era gia’ Caltanissetta , lo ha dichiarato colpevole degli attentati di Capaci e via d’Amelio. L’accusa sara’ rappresentata dal Pg Antonino Patti mentre la corte sara’ presieduta dal giudice Maria Carmela Giannazzo