Caltanissetta. Il sindaco Roberto Gambino annuncia il finanziamento di quasi 5 milioni di euro per progetti di servizi socio assistenziali

CALTANISSETTA. Arriva una bella notizia per la città di Caltanissetta. A darla è stato il sindaco Roberto Gambino: “la nostra comunità potrà godere di un finanziamento di quasi 5 milioni di euro da destinare ai servizi sociali”. I cinque progetti presentati dal Distretto socio-sanitario sulle politiche sociali sono stati ritenuti validi e ammessi al finanziamento nell’ambito degli investimenti del Pnrr.

“In qualità di Presidente del Comitato dei sindaci del Distretto socio sanitario D8, – ha sottolineato Gambino – ho già espresso tutta la mia soddisfazione per l’esito felice delle nostre proposte, che guardano ad un futuro più roseo. Grazie ai progetti che saranno attivati sul territorio, potenzieremo gli interventi sui minori e il servizio di educativa domiciliare; attiveremo servizi di assistenza domiciliare agli anziani; rafforzeremo i servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e a prevenire l’ospedalizzazione; attiveremo percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

Il sindaco ha concluso: “Questa è la Caltanissetta che vogliamo: una città che mette al centro i servizi per la comunità e agisce per il benessere dei suoi cittadini”.