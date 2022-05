Caltanissetta. Il Gruppo di Accoglienza Familiare promuove per il 15 maggio Festa di accoglienza per i rifugiati ucraini

CALTANISSETTA. E’ oltremodo positivo il bilancio del gruppo di cittadini nisseni che si sono aggregati in un comitato spontaneo (Gr.A.F. – Gruppo di Accoglienza Familiare il cui coordinamento è formato da Giovanni Ruvolo, Giovanni Guarino, Fabio Lega, Silvana Fonte, Alessio Matraxia , Tiziana Pagnotta, Marcello Bellomo, Francesco Cottone, Roberta Bonaffini, Claudia Novembre, Adriana Grippaudo, Domenico Fiandaca, Erminio Boscaglia, Renato Gruttadauria) per organizzare l’arrivo di rifugiati ucraini presso famiglie che condividevano con loro la sensibilità ed il desiderio di offrire un’opportunità di accoglienza alle persone in fuga dal loro Paese a causa della guerra, tuttora in corso.

A distanza di un mese, ad oggi, come reso noto dallo stesso Comitato, sono state 70 le persone accolte e dislocate in famiglie sia di Caltanissetta che di Collesano, Santa Caterina e San Cataldo. E il prossimo 15 maggio alle ore 20 il Comitato organizzerà una festa di accoglienza che si svolgerà presso il teatro della Parrocchia di S. Barbara, Villaggio S. Barbara a Caltanissetta. Il programma prevede alle ore 20 l’accoglienza e il saluto di benvenuto, alle 20,15 il saluto delle autorità, alle 20,30 il concerto del Coro Gospel Choir, alle 21,30 la conclusione della Festa con i saluti da parte del Graf.