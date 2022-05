Caltanissetta. Il 12 maggio al Teatro Margherita arriva “Lo spettacolo di Cabaret” diretto da Carlo Tedeschi

CALTANISSETTA. Uno show spumeggiante, dal ritmo veloce, che non lascia spazio allo spettatore: un ritmo incalzante! È “Lo spettacolo di Cabaret” diretto da Carlo Tedeschi e interpretato dalla Compagnia RDL che giunge in Sicilia, a Caltanissetta con il patrocinio del Comune e della Diocesi. Lo spettacolo è stato in scena per tutta l’estate scorsa nella arena all’aperto Teatro Studio 1923 del Lago di Monte Colombo (Rimini) facendo registrare il sold out ad ogni rappresentazione. È l’ultimo nato, degli oltre 20 spettacoli che portano la firma del noto autore e regista Carlo Tedeschi, e vede la produzione del Teatro Leo Amici, considerato il tempio del musical italiano.

Non si può non lasciarsi travolgere dal fascino del brano “Willkommen”, leit motiv del musical “Cabaret” tratto da un romanzo di Christopher Isherwood con musiche di John Kander, produzione di Broadway del 1966 che ebbe un grande successo ed ispirò l’omonimo film del 1972. È proprio questo brano a dare il benvenuto al pubblico dello spettacolo a firma Carlo Tedeschi, un pot-pourri di gags esilaranti, balletti ispirati ai classici dello spettacolo internazionale, brani come “New York, New York”, “All that jazz” ma anche un passaggio nella tradizione italiana più amata, da “Maruzzella” a “Caruso”. Irresistibile il dramma del disperato torero, solito raccogliersi in preghiera nella cappella all’interno di ogni arena, per affidare al Signore il suo destino, e costretto in un eterno loop familiare a combattere il toro; eppoi la parodia degli infiniti provini, direttamente in scena, per cercar fortuna. Queste sono solo alcune delle spassosissime esibizioni all’interno dello show che si conclude con una capatina in terra spagnola per incontrare tradizioni andaluse che sposano i ritmi moderni.

La Compagnia RDL, che mette in scena questo spettacolo, vanta una esperienza ventennale sui palcoscenici italiani ed europei, ed è la stessa che rappresenta “Chiara di Dio” il musical sulla santa di Assisi in scena anche a Caltanissetta il 13 e il 14 maggio al Teatro Comunale Regina Margherita e al Cine Teatro Politeama di Caltagirone il 18 Maggio alle ore 21:00 e il 19 Maggio alle 9:00 e 11:30 matinée per le scuole.

“Lo spettacolo di Cabaret” sarà in scena al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele II, 73 il 12 Maggio alle ore 21:00 e il 13-14 maggio alle ore 10.00 matinée per le scuole e incontro con i giovani artisti della Compagnia RDL. Prenotazioni su Liveticket https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=368996 o al 334 7176815; info@ragazzidellago.com.