Caltanissetta, Gambino: “Ecco perché abbiamo scelto l’agenzia palermitana per il videospot “Io Compro Nisseno”

Roberto Gambino torna a parlare dello spot “Io Compro nisseno” spiegando le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione a scegliere una società palermitana per un progetto che, invece, incentiva ad acquistare nelle attività commerciali locali.

“Il cortometraggio prodotto dal Comune di Caltanissetta in uscita online Lunedì 23 Maggio 2022 -ha spiegato il primo cittadino- aprirà la campagna di sensibilizzazione e riflessione sull’importanza di un acquisto consapevole sul territorio, attraverso un approccio ironico che mette in scena le tante situazioni sconvenienti che possono capitare quando si compra online: ritardi sulle consegne, prodotti errati, misure sbagliate e così via”.

E sul perché sia stata preferita quella agenzia Gambino spiega:

“Quando abbiamo pensato al promo del progetto era da poche settimane uscito “Ciao Palermo, Monza is calling!” così abbiamo voluto coinvolgere la video company siciliana “Just Maria” che ha realizzato il film spot sulla F1 Red Bull di Max Verstappen’s.

Il video girato in Piazza Garibaldi ha tra gli autori i nisseni Davide Iacono, copywriter che ha seguito negli anni la comunicazione di brand internazionali quali Heinken, Kinder, Amazon, Mercedes-Benz e come location scouting Andrea Marchese”.

Nessuna ambiguità dunque, a parere della Giunta Gambino, ma una scelta strategica meritocratica.