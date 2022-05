Caltanissetta. Domenica prossima c’è il “Tour dei 4 Quartieri” per la valorizzazione del cuore antico della Città e della sua storia

CALTANISSETTA. Nella giornata di domenica 22 maggio si svolgerà nel centro storico di –Caltanissetta dalle ore 9 il Giro Tour dei quattro quartieri.

L’evento è organizzato per la valorizzazione del cuore antico della Città e la sua storia. Fidas, Legambiente, Parrocchia di San Domenico e la Curia Vescovile, Comune di Caltanissetta e Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali organizzano – insieme a diversi altri partners (Tipografia Paruzzo, Rosso Melograno, Comitato di Quartiere San Francesco-Stazzone, Comitato di Quartiere Provvidenza-San Giuseppe, Comitato di Quartiere Santa Croce, Pro Loco, Ambiens, UISP, US Acli, Track Club, “I Curri e Mangia”, Marathon, Molino Ferrara, Cooperativa La Salute, Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto”, Sidercem, Raimondi Design, Le Officine del Dentale, Acqua e Sapone, CERF) – hanno deciso di promuovere il primo “Giro Tour dei Quattro Quarteri”.

Si tratta di un itinerario sportivo-culturale che potrà essere percorso da camminatori, podisti e semplici curiosi. L’evento ha anche una finalità benefica di raccolta fondi da destinare alle diverse forme di “Povertà” presenti all’interno del Centro Storico di Caltanissetta.

Il raduno è previsto, a partire dalle ore 9, presso l’area del bocciodromo di via Angeli, dove ci si potrà anche registrare e ritirare la confezione regalo, contenente due prodotti di eccellenza dell’agro-alimentare locale ed un oggetto per la casa (a cura di “Rosso Melograno” ed “Acqua e Sapone”), ed anche la t-shirt realizzata ad hoc per la manifestazione

Alle ore 9.30 partirà il Giro-Tour per camminatori e podisti, lungo un percorso che ha uno sviluppo di circa 7 km ed anche, per chi volesse approfondire le conoscenze sulla Storia di Caltanissetta, le visite guidate all’interno dei “Quattro Quarteri”.

Sempre alle ore 9.30 aprirà uno spazio espositivo (agro-alimentare, artigianato, associazioni del terzo settore) presso l’area del bocciodromo di via Angeli.

Alle ore 12 è prevista invece l’inaugurazione, in via Angeli (di fronte la Scuola), delle installazioni e delle attività di riqualificazione realizzate con il Progetto “Ambiens”, finanziato dal Comune di Caltanissetta.

La partecipazione alla manifestazione prevede una quota di iscrizione pari ad € 5, valevole anche come raccolta fondi per la Comunità della Chiesa di San Domenico e comprensiva di una confezione di “Rosso Melograno”. Per chi volesse anche la t-shirt è invece prevista una quota aggiuntiva opzionale di € 2.