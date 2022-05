Caltanissetta, Domenica l’inaugurazione di Ambiens: riqualificare un quartiere valorizzando la sua comunità

“Caltanissetta fa quattru quarteri”…

È così che la cantautrice siciliana Rosa Balistreri raccontava cantando la nostra città.

Fra questi il quartiere Angeli, uno dei più antichi e rappresentativi di Caltanissetta che riparte grazie al progetto Ambiens.

Un progetto ideato dal Pittastorie Lorenzo Maria Ciulla in collaborazione con Legambiente e Barbara Grillo reso possibile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale con l’assessorato alla Cultura retto da Marcella Natale, la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali e il prezioso aiuto dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, la chiesa di San Domenico e della comunità del quartiere stesso.

Il nome Ambiens, che in latino significa tutto ciò che ci circonda, mira non solo alla riqualificazione estetica di un luogo, tramite un sacro elemento quale è l’arte ma, vuole porre le basi per far crescere una visione di bellezza nei confronti del quartiere riappropriandosi di quel senso di comunità grazie alla cura dei luoghi attraverso un processo di partecipazione attiva.

Sarà un’inaugurazione itinerante quella di Ambiens prevista per Domenica 22 Maggio alle ore 12:00, in quanto si partirà da via Angeli 55 per arrivare a Vicolo Cardella, la piazzetta posizionata di fronte la scuola del quartiere. La stessa scuola da dove è partito il progetto nel mese di Marzo grazie ai laboratori con i bambini realizzati da Legambiente che ha cercato in questi mesi di sviluppare una corretta attenzione verso l’ambiente e i corretti stili di vita.

La sezione arte è stata invece affidata ai due artisti nisseni Mauro Benincasa e Lorenzo Maria Ciulla. Benincasa ha realizzato un murales nel Vicolo Cardella che raffigura il ciclo di vita tramite diversi elementi del mondo e che grazie anche all’intervento della scuola potrà rivedere il suo splendore nella ripresa del verde oramai inesistente dell’aiuole. Ciulla ha invece rigenerato aiuole prive di natura ma, che tramite l’arte prendono nuova vita con delle installazioni che raffigurano il concetto di albero.

È da questo “sentimento popolare”, citando Battiato, che si darà vita a un percorso che vuol essere solo l’inizio di una nuova visione e amore nei confronti del quartiere Angeli.