Caltanissetta. Cittadinanza economica ed Educazione finanziaria per gli alunni dell’Istituto “Martin Luther King”

Gli alunni di Scuola Primaria dell’Ist. Comprensivo “Martin Luther King” di Caltanissetta guidati dalla preside Professoressa Rosa Cartella, nell’ambito delle attività logico-matematiche, inerenti i recenti programmi di Cittadinanza Economica e di Educazione Finanziaria promosse dal Ministero, hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla Banca Sicana di Caltanissetta, diretta dal Dottor Michele Augello.

Le finalità sono quelle di sviluppare competenze trasversali che consentiranno agli alunni di acquisire conoscenze sul valore del denaro in situazioni reali, per gestire al meglio le proprie risorse finanziarie e fare scelte prudenti nella vita di tutti i giorni.

La Preside ha sottolineato: “Le nuove generazioni devono prendere coscienza della realtà economica e finanziaria per sapere utilizzare, in futuro, in modo corretto la carta moneta. I compiti di realtà aiutano a fare acquisire le abilità computazionali”.

Gli alunni, seguiti dalle docenti Falzone Maria Domenica e Russo Maria Teresa si sono recati in visita guidata presso la banca, hanno svolto delle attività specifiche interagendo con i loro interlocutori con interesse e partecipazione al percorso didattico proposto.

