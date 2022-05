Caltanissetta, buono spesa da 75 euro da spendere nelle attività aderenti al progetto “Io compro nisseno”

Dal 15 giugno i cittadini di Caltanissetta potranno usufruire di un buono spesa elettronico di 75 euro spendibile, anche in più tranche, negli esercenti commerciali aderenti al progetto “Io compro nisseno”.

“Un’iniziativa molto importante – ha spiegato il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino – che nasce per alleviare gli effetti della pandemia e che ha visto fin dal primo momento l’impegno della nostra Amministrazione comunale. Noi non lasciamo soli i cittadini e le famiglie di Caltanissetta: vogliamo fare il possibile per aiutare chi è in difficoltà”.

Con questo contributo economico circa 1.330 famiglie potranno avere a disposizione una lunga serie di servizi che sarà resa disponibile a seguito dell’ iscrizione degli operatori economici interessati.

Potranno fare richiesta di adesione al progetto associazioni culturali, sportive e dilettantistiche, pubblici esercizi, cinema e teatri, servizi alla persona, commercio al dettaglio artigianato.

Il bando per aderire al progetto e ricevere il contributo è https://comune.caltanissetta.it/wp-content/uploads/avviso-pubblico-contributo-cittadini-io-compro-nisseno.pdf