Caltanissetta, Bilancio Partecipativo: ultimo giorno per votare il progetto che valorizza la città

Ultimo giorno per votare il bilancio partecipativo del Comune di Caltanissetta.

Diverse associazioni e realtà del territorio si sono messe a disposizione della città formulando delle idee che sfociano nell’ambito culturale, sportivo, artistico, ambientale o ricreativo.

Progetti che verranno finanziati con una quota di bilancio espressamente destinata a un’idea che proviene “dal basso”, cioè dalla collettività e dalla stessa organizzata, promossa e realizzata.

Un’opportunità per mettersi a disposizione del territorio ma anche di contribuire alla sua stessa crescita. Un dovere civico che tutti dovrebbero sentirsi partecipando attivamente non soltanto con la realizzazione dei progetti ma anche con la votazione.

Partecipare e scegliere l’idea più interessante – quella che, se messa in pratica potrà essere realizzata e vissuta gratuitamente anche in prima persona – è molto semplice.

COME VOTARE

Potranno votare tutti i cittadini residenti, di età non inferiore ad anni 16 una sola preferenza per ogni AREA TEMATICA indicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata al BILANCIO PARTECIPATIVO, per i quali è stato espresso il parere di fattibilità da parte della Commissione.

Basterà:

-andare sul sito https://caltanissetta.comunelive.it/

-accedere con le Credenziali SPID

-cliccare sull’idea che si ritiene più interessante e procedere con il bottone “VOTA”.

A votazione ultimata, questa sera alle 24.00, il Comune di Caltanissetta comunicherà gli esiti della votazione, il numero di cittadini che si sono espressi e le relative preferenze.

AREA TEMATICA CULTURA:

Progetto n. 2 – Letture Teatrali di prof.ssa M.Luisa Sedita – Società Dante Alighieri;

Progetto n. 3 – Moda & Tradizione di M.Anna Bonaffini – Associazione culturale Lady Anna i ricami della nonna;

Progetto n. 5 – Piccole Note di Laura Failla “Sulle Ali della Musica”;

Progetto n. 7 – Luoghi comuni: per una cultura inclusiva e partecipata di Franco Giorgio de Cristoforo – Fondazione “ALESSIA”;

Progetto n. 8 – Scoprire e riscoprire – CRAL GIUSTIZIA CALTANISSETTA;

Progetto n. 10 – Il testo nel cassetto di Coniglio Raimondo Davide;

Progetto n. 12 – “Incontriamoci in biblioteca” di Michael Gabriel Miccichè – FEDEREVENTI;

Progetto n. 13 – MI PIACE – Associazione Culturale Ignoranti;

Progetto n. 15 – Capolavori dal Quattrocento all’Ottocento di Luigi Garbato;

Progetto n. 16 – CAL-TURE di Agostino Davide Barbera – Azienda Maranti SRL;

Progetto n. 17 – “Coppa delle scuole” di Luca Miccichè – PRO LOCO di Caltanissetta;

Progetto n. 20 – 2° rassegna musicale Suoni in Itinere “Pensiero Stupendo” di Andrea Castiglione;

Progetto n. 22 – Estemporaneo d’Arte 2022 di Marcello Bellomo/William Daniele Antonio di Noto.

AREA TEMATICA SPORT:

Progetto n. 4 – Vivi San Luca 2022 di Giuseppe Lo Celso & Comitato di quartiere “San Luca”;

Progetto n. 14 – Mini – Basket 2022/2023 di Concetto La Malfa e Ignazio la Bua – Associazione Sportiva Dilettantistica “INVICTA 93 CENTO”

AREA TEMATICA CURA E BELLEZZA DEL CENTRO STORICO:

Progetto n. 19 – ORTO SOCIALE – Legambiente Caltanissetta;

Progetto n. 21 – “Pensiero stupendo” di Mirko Daniele Pinto;

Progetto n. 23 – “MELISSA” di D’Arma Salvatore Marco – Comitato di Quartiere Provvidenza

Il link per votare è: https://caltanissetta.comunelive.it/