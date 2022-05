Butera. Il poeta Emanuele Fiore pubblica la sua seconda raccolta di liriche “Il senso delle pose”

BUTERA. È stata pubblicata dalla casa editrice Officina Milena la nuova raccolta di poesie di Emanuele Fiore dal titolo “Il senso delle pose”. Si tratta di un’opera che arriva all’indomani del successo nazionale che lo stesso poeta buterese ha ottenuto grazie al suo libro di esordio “Dammi carta e pensa” che è stato inserito nel circuito nazionale dei poeti italiani.

Un riconoscimento di valore per il giovane poeta buterese che, animato dalla passione per la cultura in generale e per la poesia in particolare, ancora una volta è tornato, con i suoi versi, dare parola al suo mondo e alle proprie emozioni. Protagonista de “Il senso delle pose” è lo spazio del sentimento, ma anche il rapporto con la natura e con sé stesso; il tutto in una sintesi di poesia veramente originale nella quale il giovane poeta buterese ha fatto emergere l’originalità del verso associata al suo io.

Per altro, Emanuele Fiore è stato anche inserito in una antologia, dal titolo “Col Dire Poesia”, che è stata pubblicata dalla Casa editrice Prova d’Autore e contiene i brevi saggi di venti poeti, scrittori e docenti universitari di varie regioni italiane, tra cui il prof. Aldo Gerbino di Palermo e Mario Grasso di Catania.

Dunque, un percorso dell’anima in versi che, sin dalle prime poesie, attira il lettore sino a conquistarne la sua sensibilità più viva ed autentica. Presentando il suo nuovo progetto editoriale, il poeta buterese ha sottolineato: <Si tratta di una silloge seminata nel terreno della vita; ha vissuto giorni di pioggia, di sole e di vento ma ce l’ha fatta a sbocciare perché la poesia, nel suo essere più autentico, è Speranza>.