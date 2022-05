A Villalba Corteo a trent’anni dalla strage di Capaci e “Il Maggio dei Libri”

VILLALBA – Il 23 maggio 2022 Villalba ha ospitato “Il Maggio dei libri” promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. La professoressa Giuseppa Immordino, che ha organizzato la manifestazione, facendola coincidere con la Giornata della Legalità, ha introdotto il ricordo di Giovanni Falcone con queste parole: <<Il barbaro attentato del 23 maggio 1992 a Capaci è una ferita per la nostra Repubblica che non potrà essere sanata. Per questo il nostro compito è quello di custodire la memoria e tutelare il patrimonio professionale e umano di un uomo straordinario>> e ha motivato la scelta del titolo dell’evento tratto da un verso della canzone di Mogol-Battisti “I giardini di marzo” sottolineando il fatto che in giorni come quelli attuali, adulti e ragazzi si chiedono: <In che mondo viviamo? In quale epoca?> aggiungendo: <Ricordiamoci, però, che vivere nell’amore è l’unico modo in cui è possibile vivere>. Nell’auditorium della Scuola secondaria di primo grado “G. Garibaldi” di Villalba, così, alunni, docenti e rappresentanti delle istituzioni, nel corso della mattinata, si sono avvicendati nella lettura di brani, accompagnati da canzoni. “La Scuola è così diventata un palcoscenico, i libri e le canzoni i suoi protagonisti”, riferisce la prof.ssa Immordino che ha continuato: “Gli alunni della classe prima hanno declamato alcune poesie inerenti all’ecologia introdotte dalla lettura di un testo sui rapporti tra ambiente e legalità: “Proteggere l’ambiente per tutelare il futuro” concordato con l’insegnante di Scienze prof.ssa Maria Carmela Scozzari. Le alunne e gli alunni della classe seconda si sono soffermati sulle figure dei Giudici Falcone, Borsellino e su Peppino Impastato. Le ragazze e i ragazzi della classe terza, guidati dal prof. Mariano Mistretta, hanno letto brani di Tiziano Terzani e Gino Strada, Alle ore 11:00, alunni e docenti delle Scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado si sono avviati in corteo per le vie del paese che si è concluso nella piazza Vittorio Emanuele II, per onorare con un minuto di silenzio le vittime delle stragi del 1992. Presenti alla giornata, gli assessori del Comune di Villalba, Silvana Calà che ha portato i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione e Ivan Immordino, l’arciprete padre Achille Lo Manto, il Luogotenente Antonio Marasco e il Brigadiere Rosario Mazzarese della locale Stazione dei Carabinieri.