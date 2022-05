A San Cataldo torna dopo 3 anni il “Defilè Settecentesco”. L’8 maggio appuntamento con il corteo storico

SAN CATALDO. Torna a San Cataldo, a distanza di 3 anni (nella foto immagine della prima edizione), la seconda edizione del DEFILÈ SETTECENTESCO. L’atteso evento è in programma per domenica 8 maggio alle ore 18.30. La sfilata con gli abiti e i personaggi del 700 sancataldese vedrà una vera e propria parata con un corteo nel quale ci sarà, su una carrozza trainata da due cavalli , la famiglia Galletti , il Principe Don Giuseppe Galletti e la moglie, la Principessa Donna Margherita Perna Gravina; a seguire la famiglia Salomone insieme al loro figlio , che era una delle famiglie più vicine ai signori .

Il corteo comprenderà anche altri nobili , ecclesiastici tra cui il Vescovo di Catania Pietro Galletti , accompagnato dal clero cittadino, e infine popolani. Il Defilé settecentesco è un progetto della pastorale giovanile di San Cataldo. Il suo coordinamento e direzione artistica è affidata a Davide Burcheri, mentre i costumi sono curati da Silvio Alaimo, con collaboratori Aldo Alù e Giuseppe Urso. Previsto il patrocinio gratuito della città di San Cataldo. Durante il corteo sarà anche narrata la storia dell’epoca e verrà rappresentato un momento principale della storia sancataldese.

Il programma prevede alle 18 il Raduno presso istituto Maria Ausiliatrice, alle 18,30 la partenza della sfilata, con il percorso che si snoderà lungo via Misteri, Piazza San Giuseppe, Via Roma, Piazza Madrice, Via Cavour, Via Giannone, e sosta e ingresso al palazzo Galletti. Il corteo di ritorno seguirà lo stesso percorso.