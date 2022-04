Terza Categoria. Buterese – Atletico Caterinese è la finale play off: battute Terranova e Cl Calcio

In Terza categoria si sono giocate le semifinali play off. Nella prima la Buterese ha battuto 3-2 il Terranova grazie ai gol di Zappietro, Puci e Dellaira. Per i gelesi sono andati a segno Lucini (gol del 2-1) e Dal Piva (gol del 3-2).

Nella seconda semifinale invece la Cl Calcio è stata sconfitta 2-5 dall’Atletico Caterinese (nella foto). La squadra nissena, che schierava solo calciatori del proprio settore giovanile, è andata a segno con Russotto che l’ha portato in vantaggio, dopo di che gli ospiti hanno rimontato con doppiette di Nahi, Di Martino e gol di Mammolito. Di Privitera la rete del 2-5 finale.

La finale dei play off di Terza categoria si disputerà tra Buterese (che s’è piazzata terza in classifica) e l’Atletico Caterinese, per cui la squadra di Angelo Strazzeri potrà giocare con il favore del campo di casa.