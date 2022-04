Serie D. Niente campionato per la Sancataldese “a causa del riscontro di casi Covid registrati nel gruppo squadra del Biancavilla

Nel girone I del campionato di serie D l’unica gara che oggi non s’è disputata è stata quella tra il Biancavilla 1990 Sporting, ultimo in classifica, e la Sancataldese.

La partita, come è stato spiegato nella nota ufficiale diramata da parte della Lega Nazionale Dilettanti, è stata rinviata al prossimo 27 aprile a causa del riscontro di casi di Covid-19 registrati nel gruppo squadra Biancavilla 1990 Sporting. Dunque, niente partita oggi per i verdeamaranto che in classifica restano fermi a quota 29 ma con due gare in meno che dovranno recuperare. (Foto Sancataldese Calcio Official)