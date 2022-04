Serie D. La Sancataldese passa 0-2 a San Luca. Decisivi i gol di Manno e Cess. Importante passo avanti in chiave salvezza

Importante vittoria esterna per la Sancataldese nel girone I del campionato di serie D. La squadra di Giovanni Campanella (nella foto) ha battuto 0-2 il San Luca facendo un importante passo avanti in classifica.

In attesa di recuperare le due gare che non ha potuto giocare in precedenza, i verdeamaranto contro il San Luca hanno giocato una gara tosta mostrando ottima organizzazione di gioco, personalità e carattere. Il vantaggio della squadra Sancataldese è arrivato al 23′ della ripresa con Manno su calcio di rigore, mentre nel finale è stato Cess a mettere il definitivo sigillo ad una vittoria che rilancia in classifica la Sancataldese.

I verdeamaranto ora hanno 33 punti in classifica e sono a + 4 dalla zona playout (Castrovillari) ma anche a – 4 dallo stesso San Luca e a – 6 dal Trapani ma con due gare ancora da recuperare.