Seconda Categoria. Niente semifinale play off per il Gela. Nell’altra la sfida è tra Riesi e Accademia Mazzarinese

Nel campionato di Seconda categoria, girone B, s’è conclusa la stagione regolare. A vincere il torneo, con un solo punto di vantaggio sul Gela e al termine di un entusiasmante duello al vertice, è stato il Campobello 1970.

Al secondo posto s’è piazzato il Gela di Maurizio Nassi che non disputerà tuttavia la semifinale di play off avendo dato ben 21 punti di distacco alla quinta classificata (L’Atletico Villalba), per cui il Gela potrà attendere il nominativo della squadra che dovrà affrontare nella finalissima dei play off.

Nell’unica semifinale di play off che si giocherà nel girone B, la Polisportiva Riesi 2002 (nella foto) affronterà in casa l’Accademia Mazzarinese in una sfida spettacolare tra due squadre che in questa stagione hanno proposto un rendimento elevato in campionato.

Nel girone B di Seconda categoria l’unica squadra retrocessa è stata l’Alimena.