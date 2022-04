Seconda Categoria. Il Riesi batte 1-0 l’Accademia Mazzarinese e si qualifica per la finale play off con il Gela

In Seconda categoria la semifinale play off sorride al Riesi che ha battuto 1-0 l’Accademia Mazzarinese. E’ bastata la rete di Sciarrino a piegare un’Accademia Mazzarinese combattiva ma rimaneggiata.

La Polisportiva Riesi ha comunque giocato una partita di nerbo e carattere proponendo un calcio senza fronzoli che, alla fine, ha premiato il pragmatismo di Davide Schittino che ha così potuto festeggiare la conquista della qualificazione alla finale play off di domenica prossima a Gela.

In quell’occasione, i riesini dovranno vincere per approdare in Prima categoria in quanto, in base al regolamento, il pari dopo i supplementari o la vittoria consentirebbero al Gela di ottenere la promozione nella categoria calcistica superiore.