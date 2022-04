Sabrina Salerno sempre provocante: le trasparenze sexy della sua camicetta infiammano i social

Icona sexy senza tempo, sui social Sabrina Salerno sa sempre giocare con il desiderio, legato al suo corpo e alla sua bellezza, e con l’ironia.

Nell’ultima serie di scatti che ha postato su Instagra, la showgirl appare seduta su una poltrona di velluto, vestita di bianco con una camicetta abbastanza trasparente da mettere in mostra le sue forme prorompenti, senza intimo. E un lussuoso lampadario che si intravede alle sue spalle. Da qui la provocante didascalia: “Ma… si vede bene il lampadario?” .

Ovviamente una pioggia di commenti dei fan della Salerno ha invaso il post,con i follower impazziti per le foto e pronti a rispondere “a tono” all’ironia della showgirl tra “Ma chi guarda il lampadario?”, “C’era un lampadario?” e “Certo, tutti guarderanno quello”. Tra i tanti commenti anche quello di Sandra Milo che ironicamente ha scritto: “Non credo che qualcuno lo noterà a meno che non si tratti di un arredatore d’interni… Saranno tutti distratti da altro”.

Sex symbol per antonomasia da oltre un trentennio, Sabrina Salerno non smette di sedurre sui social. La showgirl è seguitissima su Instagram e ai fan regala tante carrellate bollenti delle sue curve mozzafiato e dell’esplosivo décolleté. Cinquantaquattro anni che fanno invidia a una ventenne, Sabrina ha recentemente risposto agli ennesimi attacchi degli hater che le “rimproverano” di essersi “completamente rifatta”. “Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno”, aveva rivelato in un’intervista a Radio Deejay.