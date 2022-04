Promozione. L’Atletico Nissa chiude in bellezza battendo 5-1 la Don Bosco 2000

Atletico Nissa travolgente 5-1 sulla Don Bosco 2000 Aidone. Al Palmintelli è subito festival del gol per i ragazzi dell’Atletico con le reti di Alù e Sammartino (doppietta per lui).

Nella ripresa ancora reti nissene con Cordaro e Scribani in una partita che ha fatto registrare l’esordio di altri giovani come Genovese, Guadagnuolo e Senna. Con la vittoria odierna l’Atletico Nissa, grazie al gran lavoro portato avanti dai dirigenti e dallo staff tecnico (nella foto), ha chiuso al quinto posto in classifica nel girone C del campionato di Promozione con 42 punti in classifica.