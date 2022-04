Primi risultati sulla sperimentazione in un’unica formula del vaccino combinato contro Covid e influenza

Novavax ha annunciato i risultati iniziali della sperimentazione clinica di fase 1/2. La formula contro l’influenza e Covid combina il vaccino Covid-19 di Novavax e il candidato vaccino contro l’influenza quadrivalente.

I risultati della sperimentazione preliminare, come riporta l’Ansa, hanno rilevato che varie formulazioni del vaccino combinato “hanno indotto risposte immunitarie nei partecipanti paragonabili alle formulazioni di riferimento del vaccino autonomo per l’influenza e per il Covid-19”, spiega Novavax in una nota.

Il vaccino combinato, prosegue la nota, “è risultato generalmente ben tollerato” e “gli eventi avversi gravi sono stati rari e nessuno è stato valutato come correlato al vaccino”.