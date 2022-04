Presente anche una delegazione di giovani nisseni agli Stati Generali di Forza Italia

CALTANISSETTA. Agli Stati generali di Forza Italia dei giorni 8 e 9 aprile era presente anche una delegazione di giovani nisseni formata dal coordinatore provinciale dei giovani Andrea Gennuso, dalla vice coordinatrice Martina Selvaggio e dai dirigenti provinciali Matteo Mantione, Justine Selvaggio e Serena Tropea. I due giorni di convegno cominciano con l’intervento del coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani, che rimane sul palco a moderare l’assemblea.

Dopo l’apertura dei lavori si alternano ministri, deputati e senatori del partito a parlare di temi come la giustizia, l’emergenza sanitaria, le riforme fiscali ma soprattutto la crisi ucraina e il bisogno di raggiungere l’autosufficienza energetica e agroalimentare. I giovani nisseni si mostrano molto interessati agli interventi alla fine dei quali hanno modo di confrontarsi con i loro leader politici. Si ritiene molto soddisfatto il coordinatore provinciale dei giovani azzurri Andrea Gennuso “siamo orgogliosi di avere portato la nostra presenza in un convegno nazionale, mi impegnerò a rendere la nostra presenza sempre più massiccia”. È una due giorni in cui oltre a confrontarsi tra loro, i giovani militanti, hanno modo di imparare molto del -mondo dei grandi-.

La vice coordinatrice Martina Selvaggio la ritiene “una vera e propria scuola politica che ci impegneremo a ripetere più spesso per avvicinare tutti i giovani al lontano mondo della politica”. Con gratitudine aggiunge Matteo Mantione “se a 17 anni ho avuto questa occasione lo devo ai miei coordinatori giovanili Andrea Gennuso, Andrea Mineo e Marco Bestetti.