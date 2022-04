Perdono portafoglio, trovato e restituito da guineano. I due turisti: “Grazie Caltanissetta, miracolo pasquale”

CALTANISSETTA – Una bella storia, un romanzo di vita positiva, un intreccio da sceneggiatura degna di un bel film con epicentro il capoluogo nisseno.

L’incipit il giorno di Pasquetta a Caltanissetta, lunedì 18 aprile, quando in Questura si è presenta un 20enne cittadino di nazionalità guineana, residente nel capoluogo nisseno, per consegnare un portafoglio smarrito, recuperato poco prima dallo stesso in via Kennedy.

Soldi, documenti, carte di credito che rappresentavano un pezzo di vita di due stranieri. Qui, l’ennesimo colpo di scena, perchè il padre del turista è originario di Barrafranca, ecco il motivo per il quale i due coniugi avevano scelto l’entroterra siculo per festeggiare il loro 35esimo anniversario di matrimonio. Un sogno che stava per trasformarsi in un incubo allorquando si sono resi conto di aver perso il portafoglio. Giunge il lieto fine, ma i due turisti John e Julie Bernunzio, con una lettera al nostro giornale, hanno voluto ringraziare il giovane guineano, i siciliani e la Sicilia. Un grazie “particolare” lo rivolgono a Caltanissetta ed alla Cattedrale.

Ecco di seguito il contenuto della missiva

Vorrei commentare un articolo che è stato pubblicato dal vostro giornale e che qualcuno mi ha condiviso. L’articolo parlava di un giovane ragazzo Guineano che aveva trovato dei documenti smarriti. In occasione del nostro 35esimo anniversario di matrimonio mia moglie Julie ed io abbiamo scelto di venire in Sicilia date le origini siciliane di mio padre originario delle zone di Barrafranca, eravamo molto emozionati perché abbiamo conosciuto alcune persone ipotetici familiari perché hanno il mio stesso cognome.

Siamo stati a Caltanissetta per quattro giorni e siamo viaggiatori esperti e siamo stati in Europa molte volte, ma, questa è la prima volta che qualcosa di veramente brutto ci è successo; abbiamo perso i nostri passaporti, la carta di credito, la patente e alcuni contanti, è stato il peggior incubo che un viaggiatore potesse affrontare. Abbiamo contattato i nostri familiari, amici e un eccellente traduttrice la sig.ra Roberta e i nostri agenti di viaggio Claudia e Giuseppe Romano La Marca, tutti hanno contribuito per la divulgazione e la denuncia in questura dello spiacevole accaduto.

Ma colui che merita maggior ringraziamenti è il giovane Guineano che ha riportato tutto senza che mancasse nulla.

Noi non potremmo ringraziarlo mai abbastanza per questo miracolo Pasquale, mia moglie aveva pregato durante la Santa messa in Cattedrale e le sue preghiere sono state esaudite.

Grazie Caltanissetta, grazie Sicilia John e Julie Bernunzio