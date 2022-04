Pallavolo B2 femminile. La Traina non si ferma più: battuto il Comiso e terzo posto in classifica blindato

Con la consapevolezza delle grandi del campionato la TRAINA SRL prosegue la striscia vincente che ratifica la matematica certezza della terza posizione nel girone P della serie B2 grazie alla netta vittoria sul Comiso.

Al palaCannizzaro si sono affrontate due squadre con posizioni di classifica diverse ma tutte con la necessità di conquistare punti: le padrone di casa per chiudere il campionato senza rimpianti e le ospiti per raggiungere una salvezza ancora in discussione.

Alla fine ha prevalso la determinazione delle nissene mentre ha un po’ deluso il Comiso che nel suo DNA ha sempre avuto la grinta e il coraggio, qualità che sono un po’ mancate nella gara di sabato.

Le ragazze del duo Scollo/Gotte hanno in pratica dominato l’incontro, e non deve ingannare il punteggio del primo parziale, in quanto sul 20/10 il tentativo di rimonta delle comisane nei punti decisivi del parziale si è rivelato velleitario anche per la pronta risposta delle nissene.

Per il resto, pur giocando una pallavolo al “piccolo trotto”, la TRAINA SRL ha giostrato il match a proprio piacimento mostrando a tratti anche belle trame di gioco.

Poco da aggiungere alla cronaca della gara con una sottolineatura per Jennifer D’Antoni, top scorer, e per la buona tenuta in ricezione e difesa di Tilaro e Alessia Angilletta (con quest’ultima che ha mantenuto la promessa di chiudere la gara in doppia cifra fatta al presidente Sergio Montagnino prima dell’incontro).

Le conferme arrivano da tutte le altre con Sara Gervasi ancora protagonista in prima e seconda linea, e la costante crescita di rendimento di Valeria La Mattina e Diana Ferraloro sempre più propositive nel difficile ruolo di centrali.

Su Noemi Spena abbiamo esaurito tutti gli aggettivi ma la sua crescita sul piano fisico e la ritrovata capacità difensiva sono la controprova della voglia e dell’entusiasmo che sta mettendo in questa stagione coincidente con il “ritorno a casa” dopo due anni di stop dai campi di gioco.

Buoni anche gli ingressi di Carla Pagano, Milly Apruti e Gabriella Milazzo e un pensiero particolare va alle assenti: Alessandra Erba (per lei stagione probabilmente finita) e Chiara Angilletta (bloccata durante l’allenamento del venerdì dal “colpo della strega”).

In casa ragusana invece lo stato d’animo è stato manifestato durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Vincenzo Di Maria da Giacomo Tandurella, secondo allenatore del Comiso, che ha sottolineato la delusione per una prestazione e un atteggiamento non consono per una formazione che lotta per la salvezza.

Ma come sempre nello sport è difficile stabilire la linea di demarcazione tra i pregi di una squadra e i demeriti dell’altra.

In classifica dopo il recupero della seconda giornata di ritorno in vetta nulla è cambiato con Caffè Trinca sempre più vicino alla B1 e il Marsala, secondo, che deve ancora guardarsi le spalle dalla TRAINA, sorniona al terzo posto a due punti.

Questo il dettaglio della gara di sabato 9 aprile disputata al PalaCannizzaro:

TRAINA SRL – AGRIACONO COMISO 3 – 0 (25/22; 25/15; 25/16)

TRAINA Albaverde: Gervasi 11, Ferraloro 6, D’Antoni 16, Apruti, Spena (K) 4, Angilletta A. 11, Milazzo, La Mattina 8. Tilaro (L1), Pagano (L2). NE Angilletta C. All. Scollo – Montagnino

Comiso: Nicosia, Iapichino, Marino, Chiarandà, Lucescul, Gabriele, Gambini (K), Guccione (L1), NE Licata, Scollo (L2). All. Marchisciana – Tandurella

Arbitri: Paolo Pirronitto e Gabriele Galletti entrambi di Catania