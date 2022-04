MUSSOMELI – Piero Amico, con la passione per il canto, non demorde e in un’ intervista, in cui il mussomelese racconta di sé stesso, rilancia una precedente idea, una sua proposta all’amministrazione comunale di attribuire annualmente un “premio chiaramontano”, riservato ad artisti siciliani, in occasione di eventi comunali che valorizzano, appunto il nostro Castello. (L’intervista-video)