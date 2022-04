Mille nuovi posti di lavoro per giga factory di Enel Green Power a Catania, Musumeci: “lavoriamo da sempre per Sicilia green”

«Da oggi è ufficiale: la 3Sun di Catania diventerà la più grande fabbrica europea per la produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni. Non c’è solo l’orgoglio di un nuovo primato per la nostra Isola. C’è anche – e non è certo secondario – la soddisfazione che, anche grazie alle interlocuzioni avviate dal governo che mi onoro di guidare, saranno creati circa mille nuovi posti di lavoro, tra diretti e indiretti, entro il 2024.

L’accordo firmato a Bruxelles tra Enel Green Power e la Commissione europea dà infatti il via definitivo al grande progetto di espansione dello stabilimento e conferma le enormi peculiarità e potenzialità della Sicilia green sulla quale scommettiamo da sempre». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.