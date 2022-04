MUSSOMELI – Ecco come hanno inteso festeggiare e ricordare il 25 Aprile a Mussomeli i promotori della sezione dell’ANPI: si sono dati appuntamento in piazza Umberto, con una splendida giornata primaverile, dove, nella ordinarietà, erano presenti donne, uomini, bambine e bambini seduti in cerchio, protesi a simboleggiare e ad auspicare la pace. Al centro del cerchio la scritta: “L’Italia ripudia la guerra”. Un modo semplice, senza tante parole, per dire no alla guerra.