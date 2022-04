Francesco Mudaro è il nuovo Segretario Generale della FenealUil Sicilia Centrale, la Federazione degli edili della Uil che racchiude le province di Agrigento, Caltanissetta Enna e Ragusa. Mudaro subentra all’uscente Francesco De Martino (attuale Segretario Regionale Feneal Uil), eletto Tesoriere della Federazione.

L’elezione di Francesco Mudaro è avvenuta durante i lavori del diciottesimo congresso territoriale che si sono svolti sabato scorso presso un noto locale di Pergusa. La nuova Segreteria Territoriale comprende, oltre a Francesco Mudaro, Nunzio Mangione, Giorgio Gintoli, Andrea Festa, Rosario Consiglio e Giovanni Cravotta. Presidente dell’Assemblea Territoriale è stato eletto Francesco Iudici. Al diciottesimo congresso territoriale sono intervenuti Ignazio Baudo della Segretaria Uil Sicilia e Area Vasta, Vito Panzarella Segretario Generale FenealUil Nazionale.

Tra i tantissimi temi affrontati nel suo intervento, Panzarella si è soffermato in modo particolare sul recente rinnovo del Contratto Nazionale di Categoria e sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, vera emergenza nazionale: “Per noi viene prima di tutto la vita, il rispetto della vita e della dignità del lavoro. Le ragioni economiche non possono prevalere sulla vita, salute e sicurezza non sono costi aggiuntivi ma un grande investimento che serve a tutelare il lavoratore e alzare il livello di qualità delle stesse aziende”, ha concluso Vito Panzarella.