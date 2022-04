Eccellenza. Nel recupero di9 campionato la Nissa ne prende quattro dal Castellammare Calcio ’94

Sonora la sconfitta che la Nissa ha rimediato oggi pomeriggio sul campo del Castellammare Calcio ’94. I biancoscudati hanno perso 4-0 al termine di un match nel quale non sono riusciti a lasciare il segno, ma soprattutto nel quale hanno subito la maggiore voglia e fame calcistica degli avversari. Vantaggio dei padroni di casa con Tarantino di testa, poi ancora un gol di testa, sempre su calcio d’angolo, di Pizzo.

Nella ripresa si attende la reazione della Nissa di Angelo Bognanni, ma il Castellammare addirittura ne segna altri due. Il primo è di Adamo su una leggerezza difensiva della retroguardia della Nissa, il secondo lo segna ancora Pizzo autore di una doppietta. Per la Nissa finiscono qui le flebili speranze di aggancio della zona play off. La squadra ora disputerà le ultime due gare di campionato contro Canicattì in casa e Mazarese in trasferta.