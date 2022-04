Eccellenza. Buon pari per la Nissa che, con due gol in quattro minuti, ha rimontato il Canicattì con Santoro e Retucci

Pari agguantato nel finale dalla Nissa 2-2 con il Canicattì neo promosso in serie D. A Campofranco sono stati gli agrigentini ad andare in vantaggio con Benny Iraci su rigore. Nella ripresa poi è stato Matera a raddoppiare.

La Nissa ha disputato una partita nel complesso generosa. Sullo 0-0 ha reclamato per un pallone che, secondo i biancoscudati, avrebbe varcato per intero la linea di porta, ma l’arbitro non è stato dello stesso avviso.

Quando sembrava che si stesse profilando l’ennesima sconfitta della squadra di Angelo Bognanni, Santoro è stato bravo a rimettere in carreggiata la Nissa deviando in rete la palla dell’1-2, mentre Retucci (nella foto con il presidente Giammusso), anticipando un difensore avversario, è stato atterrato in area di rigore procurandosi il tiro dagli 11 metri che ha poi trasformato nel 2-2 finale.

Per la Nissa, come per il Canicattì, un pari che non fa una grinza in un match che la squadra di Angelo Bognanni ha stavolta giocato con buon piglio rispetto al turno precedente quando aveva perso 4-0 con il Castellammare.