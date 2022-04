Covid, Ministro Speranza: Auspico in autunno vaccini aggiornati a nuove varianti

“Il nostro auspicio è che potremmo avere a disposizione in autunno vaccini aggiornati anche alle nuove varianti e valuteremo con le nostre autorità scientifiche se immaginare, a partire dall’autunno, richiami ulteriori per altre fasce di popolazione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all’evento ‘Sanità pubblica e privata: come ripartire’, l’appuntamento Healthcare Talk di Rcs Academy, in collaborazione con ‘Corriere della Sera’ e ‘Corriere Salute’ sul tema della riorganizzazione della sanità a due anni dall’inizio della pandemia da Covid-19.

“In questo momento in nessun Paese del mondo è stata disposta un’ulteriore dose di richiamo generalizzata per tutti- ha proseguito Speranza- è chiaro che nei mesi che ci separano da qui alla fine dell’estate, quindi all’inizio dell’autunno, noi valuteremo un ulteriore richiamo possibilmente con il vaccino adattato alle varianti per ulteriori fasce di popolazione. Quali saranno queste fasce lo capiremo con i nostri scienziati”.