Covid. L’Oms “raccomanda” pillola antivirale Paxlovid per pazienti a rischio ospedalizzazione o immunodepressi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità “raccomanda fortemente” Paxlovid la pillola antivirale del gruppo Pfizer per i pazienti “a più alto rischio di ospedalizzazione” per forme meno gravi di Covid. “E’ il farmaco – spiega l’Oms- che possono scegliere” i pazienti non vaccinati, anziani o immunodepressi.

Per gli esperti dell’Oms, il Paxlovid una combinazione di Nirmatrelvir e Ritonavir “è il farmaco d’elezione” per i pazienti non vaccinati, anziani o immunocompromessi, secondo un articolo del British Journal of Medicine.