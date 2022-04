Campofranco. Domani c’è la disinfestazione in tutto il territorio comunale

CAMPOFRANCO. Si svolgerà domani, sabato 30 Aprile a partire dalle ore 23, l’intervento di disinfestazione in tutto il territorio comunale di Campofranco. Gli interventi, che sino a due anni fa anno erano a carico del bilancio comunale, dal 2021 sono stati inseriti nel capitolato d’appalto a carico della ditta aggiudicatrice dei lavori di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si invitano i cittadini, a partire dalle 23 a ritirare la biancheria dai balconi, eventuali vasi con piante da alimenti e chiudere balconi e finestre.

L’intervento di derattizzazione sarà eseguito nella mattinata di mercoledì 4 maggio e non verrà chiesta ai cittadini nessuna precauzione particolare, data la tipologia di intervento. La derattizzazione potrà causare, inizialmente, un “visione” di topi magari superiore a quella attuale, dovuto al fatto che i topi, essendo venuti a contatto con il veleno, per spirito di sopravvivenza, fuggono da ogni parte per cercare la sopravvivenza.

Pertanto, per le due tipologie di intervento, potranno verificarsi apparenti e momentanei aumenti della problematica che rientreranno nel giro di qualche ora/giorno.