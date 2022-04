Campofranco, alle prossime comunali duello fra Rosario Nuara e l’uscente sindaco Rino Pitanza

CAMPOFRANCO (FONTE: LA SICILIA -(Gandolfo Maria Pepe)- Tra i 120 comuni siciliani che il prossimo 12 giugno si recheranno alle urne per le amministrative c’è Campofranco. In questi giorni stanno cadendo anche gli ultimi veli su quelli che saranno gli schieramenti. In questa tornata elettorale non ci saranno più le tre liste, ma soltanto due. Dopo l’infermiere Rosario Nuara già candidato sindaco, non ci sono più dubbi che l’altro candidato sarà l’uscente Rino Pitanza, manca soltanto l’annuncio ufficiale del diretto interessato, che però sta già lavorando ed ultimato la sua squadra di governo. Rosario “Rino” Pitanza 60 anni, sindaco dall’11 giugno 2017 è stato vicesindaco e assessore, per oltre 20 anni, nelle amministrazioni comunale guidate professore Alfonso Virciglio e dal medico Calogero (Salvatore) Mazzara e consigliere di minoranza nelle amministrazioni guidate da Francesco Di Giovanni. Il sindaco uscente quindi si ricandida e tenterà il bis, l’ultimo a riuscirci è stato Di Giovanni nel 1997 e nel 2002. Pitanza che nel 2017 era stato eletto con la lista “Campofranco Riparte”, ottenendo 789 preferenze, pari al 38,79%, 31 in più dei 758 andati a Enrico Lipari che si è fermato al 37,57% e 302 in più dei 487 voti attribuiti a Calogero Guagenti, con un consenso del 23,94%. La ricandidatura nasce in un momento particolare, metà del primo mandato è stato caratterizzato dal Covid che, inevitabile ha rallentato il lavoro. Nonostante questo sono stati progettate diverse attività, si è partecipato a bandi regionali, nazionali ed europei che garantiranno e porteranno interventi per milioni di euro a Campofranco. Gli ambienti vicini al sindaco Pitanza raccontano che per questo motivo la prima scommessa dell’amministrazione insediatasi nel 2017 era quella di progettare ed è stata vinta. Un si di Rino Pitanza che sarebbe arrivato sotto la la spinta, l’incoraggiamento arrivato da più parti, dall’attuale gruppo che lo sostiene e soprattutto dalla gente comune. Un si pieno e convinto di Pitanza per completare i tanti progetti avviati, per portare Campofranco verso un futuro migliore. I prossimi sono anni decisivi, in cui ci si gioca veramente il futuro specialmente dei piccoli comuni ed un collaboratore molto stretto del sindaco Pitanza ha confidato che questo è il principale motivo del si alla candidatura a sindaco di Rino Pitanza, quello di non negare questo diritto a Campofranco, soprattutto a quella parte di cittadinanza, la maggioranza che ha deciso di essere governata in maniera trasparente, limpida e sotto la luce del sole. Gandolfo Maria Pepe