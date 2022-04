Caltanissetta. Standing ovation per la Giovane Orchestra Sicula al Teatro Margherita

CALTANISSETTA. Standing ovation per i ragazzi della GOS, Giovane Orchestra Sicula al Teatro Margherita per il Memorial Massimo Barrale. Strange Symphony II è stato apprezzato da un pubblico di alta qualità e di grande sensibilità musicale. Gli applausi e il bis di Brahms sono stati la prova del successo dell’orchestra e della forte valenza sociale che ha la musica colta a Caltanissetta.

In una città con un’offerta musicale molto carente, la GOS da 9 anni costruisce, pietra su pietra, quello che potrebbe diventare, in un futuro si spera prossimo, un lavoro stabile al Margherita. Musiche di compositori di un certo calibro Tchaikovsky, Brahms, Mahler e Dvorak hanno riempito i cuori della tanta gente presente in Teatro.

“Siamo sicuri che il nostro Massimo è orgoglioso di noi” – così il maestro Capizzi, direttore dell’orchestra – “è stata ardua, il connubio allievi-maestri funziona, forma, diverte e costruisce. Ringrazio chi crede in noi e chi crede in una società più viva, la musica è parte integrante della vitalità di una società”.

Presente l’on Alessandro Pagano che da anni supporta i giovani dell’orchestra mettendo a disposizione in prima persona le risorse per potere continuare il progetto. In sala anche il Presidente dell’istituto Musicale Bellini di Caltanissetta Ing. Andrea Milazzo.