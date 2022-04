Caltanissetta. Solidarietà ai bimbi ucraini dagli alunni del plesso “Rodari” del Comprensivo “Don Milani”

CALTANISSETTA. Presso la sala teatro del plesso ” Gianni Rodari” dell’istituto comprensivo Don Milani di Caltanissetta, la scrittrice Mariella Buono, ha presentato il suo libro ” Favole per Sumy” coinvolgendo con passione ed entusiasmo gli alunni e i docenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria.

La scrittrice ha ringraziato il dirigente Antonio Diblio, per avere reso possibile l’incontro, il vicario Antonello Ficicchia per la coinvolgente presentazione e l’insegnante Maria Tuttoilmondo per la collaborazione sia a promuovere l’evento, che a coinvolgere alcuni dei suoi alunni della 4° F nella realizzazione di disegni, che sono stati inseriti nel libro. I proventi del libro andranno in beneficenza in favore dei bambini dell’Ucraina.