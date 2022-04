Caltanissetta. La signora Concetta ha spento 100 candeline. L’augurio del sindaco Gambino a nome della Città

CALTANISSETTA. I cento anni della signora Concetta, storica cittadina di Caltanissetta, non ha visto solo la presenza dei suoi familiari che l’hanno bellamente festeggiata, ma anche quella del sindaco Roberto Gambino che ha voluto, a nome della Città, porgere i suoi auguri più cari alla centenaria nissena.

“Sono molto felice di essere stato qui oggi, per festeggiare un importantissimo traguardo per lei e per tutta la nostra città – ha affermato il sindaco – in questa giornata così importante, Concetta ha potuto spegnere le candeline, circondata dall’affetto e dall’amore della sua famiglia. Da parte di tutti noi, dei nostri cittadini e dell’amministrazione, auguri per nuovi anni di gioia, serenità e salute! C’è proprio bisogno di dirlo: in questa Città si vive proprio bene!”.