Caltanissetta. Grande successo del “Villaggio sportivo itinerante” al Parco Dubini con il progetto “Re-Includiamoci oltre le barriere”

CALTANISSETTA. Grande successo di pubblico e di consensi tra i numerosissimi partecipanti all’iniziativa del “Villaggio sportivo itinerante” facente parte del progetto “Re-Includiamoci oltre le barriere”, promossa dall’Associazione ACSD H.I.M.E.R.A. APS (Palermo) e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia) nell’ambito dell’avviso “EduCare”.

Presso il bellissimo “Parco Angelo Dubini”, i ragazzi destinatari del progetto e le loro famiglie hanno potuto sperimentare diverse attività motorie e ricreative all’aria aperta: tiro con l’arco, percorso ludico ad ostacoli, basket, corsa, camminata, giuochi col pallone. Punto di forza dell’iniziativa è la possibilità di accesso a diverse discipline sportive da parte di tutti con l’obiettivo di ridurre le ineguaglianze sociali, di cui spesso soffrono coloro che vivono in condizione di fragilità o marginalità, ed incoraggiare e promuovere la partecipazione soprattutto delle persone diversamente abili.

L’evento è stato particolarmente apprezzato anche dalle famiglie dei ragazzi partecipanti che hanno manifestato grande commozione per questo momento di “rinascita”, di inclusione e integrazione dopo un lungo periodo di distanziamento non solo fisico ma anche sociale dettato dalla diffusione virale della pandemia Covid.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione “ETNOS- Cooperativa Sociale”; hanno presenziato diverse figura appartenenti al mondo dell’associazionismo e del volontariato locale come il Professor Giuseppe Anzaldi, Delegato regionale F.I.G.C.-L.N.D dell’attività scolastica; il Signor Giuseppe Di Francesco, Presidente dell’Ancos-Confartigianato di Caltanissetta; la Dottoressa Giuseppina Amico, responsabile psicologa del centro psico-edu aggregativo Raggi D’Isole per giovani e adulti diversamente abili della Cooperativa Sociale “ETNOS”; i Professori Patrizia Terrana e Alfonso Signorelli, istruttori tecnici federali specializzati in attività natatoria per ragazzi “speciali” che da anni svolgono sul territorio di Caltanissetta un’importante attività di volontariato operando anche all’interno di progetti comunali e nell’ambito di attività ludico-motorie del CIP – Comitato Italiano Paralimpico.

La partecipazione delle realtà associazionistiche e non che operano nell’ambito della disabilità havia via consentito, nel corso dell’espletamento delle azioni progettuali, di sviluppare una Rete Sociale intesa quale tessuto di sistemi interagenti e interdipendenti che possa offrire una continuità alle attività organizzate ed agli obiettivi raggiunti oltre il termine di conclusione naturale della proposta progettuale.